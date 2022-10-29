Киев совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе

Фото: YouTube/Минобороны России

Киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, задействовав беспилотники, сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака была совершена в субботу в 04:20. Всего со стороны противника были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Подвергшиеся террористической атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели противника были уничтожены. Незначительное повреждение получили лишь морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Также сообщается, что участие в планировании утренней атаки беспилотников на Севастополь принимали британские специалисты, которые находятся в городе Очаков Николаевской области Украины.

Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Они уничтожили надводный беспилотник и БПЛА. Объекты гражданской инфраструктуры России не пострадали.

Все оперативные службы находятся в состоянии готовности. Развожаев отметил, что ситуация находится под контролем и призвал сохранять спокойствие.

До этого стало известно, что беспилотный летательный аппарат атаковал Балаклавскую ТЭС. В результате загорелся один из трансформаторов. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар на объекте потушили сами работники предприятия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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