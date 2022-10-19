Система ПВО сработала в Севастополе

Фото: ТАСС/Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, был сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

"В Севастополе вновь отработала система ПВО в районе северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек" – говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела погибла пожилая женщина.

До этого обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Тишанка Белгородской области. Отмечалось, что осколками были повреждены 2 легковых автомобиля работников зерновой компании.

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