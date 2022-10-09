ВСУ участили обстрелы приграничных регионов РФ в октябре – ФСБ

Фото: ТАСС/Группа ВК "Климово_32"

Военнослужащие ВСУ в октябре участили обстрелы граничащих с Украиной российских областей. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

"С начала октября значительно увеличилось количество обстрелов <...> в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей украинскими вооруженными формированиями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что только за последнюю неделю в 32 населенных пунктах указанных областей было зафиксировано свыше сотни обстрелов, совершенных с помощью БПЛА, минометов, РСЗО и других средств. Это привело к повреждениям административных зданий, инфраструктурных объектов и жилых домов.

В результате обстрелов погиб один человек. Еще пятеро пострадали, в том числе ребенок.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Тишанка со стороны ВСУ. В результате повреждены оказались два автомобиля, никто из людей не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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