Власти Запорожской области сообщили об отключении ЗАЭС от энергосистемы Украины

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В результате обстрела со стороны ВСУ последняя линия связи, соединяющая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, получила повреждения, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины", – сообщил он РИА Новости.

Рогов уточнил, что повреждения получила линия электропередач Днепровская мощностью 750 кВ. По его словам, в настоящее время атомная электростанция в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов.

Он также назвал сознательными удары украинских войск по линии электропередач и ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев, обстреливая Запорожскую атомную электростанцию, хотел сделать объект грязной ядерной бомбой.

Она подчеркнула, что экстремистские обстрелы станции подтверждают, что Украина занимается ядерным шантажом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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