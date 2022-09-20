Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ привел к повреждению системы охлаждения

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, в результате удара повреждена система охлаждения станции. Об этом сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации Энергодара.

По данным администрации, украинские военные применили осколочно-фугасные снаряды.

"Повреждения получили спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал. В ВГА добавили, что беспорядочные удары, наносимые Вооруженными силами Украины по территории станции, подтверждают, что Киев избрал политику ядерного терроризма.

Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Запорожская АЭС стала первой за время существования атомной энергетики действующей атомной электростанцией, которая подверглась вооруженной атаке. Он отмечал необходимость для человечества выработать защитную реакцию, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

