ЗАЭС вновь подключена к украинской энергосети – МАГАТЭ

Фото: Минобороны РФ

Запорожскую атомную электростанцию вновь подключили к украинской энергосети, сообщает РИА Новости со ссылкой на МАГАТЭ.

"Запорожская атомная электростанция Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта", – заявили эксперты агентства.

Ранее МАГАТЭ сообщило о восстановлении третьей линии электропередачи к ЗАЭС. По словам представителей агентства, резервная линия стала доступной для объекта после ремонтных работ распределительного устройства на близлежащей теплоэлектроцентрали.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

