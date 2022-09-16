Совет МАГАТЭ призвал российских военных покинуть территорию ЗАЭС

Совет МАГАТЭ призвал российских военнослужащих покинуть территорию Запорожской АЭС. Резолюцию приняли большинством голосов. Против высказались Россия и Китай, еще семь стран воздержались.

Постпредство Москвы при международных организациях назвало документ антироссийским. Особое внимание дипломаты обратили на то, что чиновники МАГАТЭ не упомянули постоянные обстрелы станции со стороны позиций украинских боевиков, которые могли привести мир к ядерной катастрофе. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.