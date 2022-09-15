Захарова заявила о прямой вовлеченности США в боевые действия на Украине

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США уже прямо вовлечены в конфликт, развернувшийся на Украине, и заинтересованы в его затягивании.

"США демонстрируют свою заинтересованность в максимальном затягивании боевых действий на Украине и, конечно, в контроле над этой ситуацией, то есть (речь идет. – Прим. ред.) о прямой вовлеченности Соединенных Штатов Америки в боевые действия", – передает ТАСС ее слова.

Она обратила внимание на то, что американские власти уже не скрывают своего вмешательства. Так, в течение нескольких месяцев Вашингтон помогал Киеву планировать котрнаступление.

"В том числе они предоставляли киевскому режиму разведданные и ударное вооружение. Простите, это уже не консультационные услуги, это не психологическая и моральная поддержка, это прямая вовлеченность", – сказала дипломат.

По мнению Захаровой, финансовая поддержка США и их союзников по НАТО в отношении Украины является частью большой коррупционной схемы по отмыванию западных денег. Она добавила, что украинские власти боятся лишиться этой помощи, ведь без нее им долго не продержаться.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США планируют направить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни. При этом он не стал отвечать на вопрос о будущих пакетах военной помощи.

Кирби также не уточнил, какую сумму правительство планирует направить на этот раз.

До этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты все больше погружаются в поддержку Украины, приближаясь к тому, чтобы стать одной из сторон конфликта. Он также сообщил о неоднократных предостережениях со стороны России о последствиях поставки американского оружия на Украину.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

