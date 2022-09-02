В МИД РФ зафиксировали рост вовлеченности США в военную поддержку Украины

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Соединенные Штаты все более вовлечены в поддержку Украины, что приближает их к превращению в сторону конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"К сожалению, мы вынуждены отметить с тревогой, что степень вовлеченности американской стороны в эту ситуацию и степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную поддержку вооружения киевского режима, продолжает расти", – сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".
Замглавы министерства также сообщил о неоднократных предостережения со стороны России о последствиях поставки американского оружия на Украину. Соединенные Штаты практически становятся стороной конфликта, отметил Рябков.
"Последствия от происходящего будут тяжелыми, ответственность за это целиком ляжет на правящие круги в Вашингтоне", – добавил он.
Ранее экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что военная помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву, приведет к затягиванию конфликта, из-за чего Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра.
По его словам, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется "непоправимым".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия предостерегла США от провокационных шагов – Рябков
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