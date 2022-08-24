Американский полковник заявил, что Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра

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Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.

Он отметил, что увеличение поставок вооружений приведет к росту эскалации конфликта. По его словам, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется "непоправимым".

Ранее газета Politico предположила, что власти США публично не объявляют о передаче Киеву в рамках военной помощи некоторых видов вооружений. Речь идет в том числе о противорадиолокационных ракетах HARM, передачу которых Украине ранее признали в Пентагоне, и управляемых артиллерийских снарядах Excalibur.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

