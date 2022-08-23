Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

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Государственный департамент США заявил, что гражданам Америки необходимо срочно покинуть Украину из-за высокой вероятности активизации военнослужащих России. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на американское посольство в Киеве.

"В Госдепартаменте есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни", – говорится в сообщении посольства.

Заявление сопроводили рекомендациями на случай, если гражданские лица попадут под обстрел.

Ранее в СМИ выдвинули предположение, что США могут тайно передавать Украине некоторые виды вооружений. Представитель Пентагона высокого ранга до этого подтвердил, что Америка уже оказала помощь Украине, передав противорадиолокационные ракеты HARM и ряд других видов вооружения.

Однако в администрации страны информацию о передаче предметов вооружения никто не подтвердил, уточнило зарубежное издание.

В МИД РФ посчитали, что помощь Пентагона Украине только затягивает боевые действия и не помогает решить ситуацию. Кроме того, по предположению замглавы департамента информации и печати МИД РФ Ивана Нечаева, Вашингтон также передает киевским властям разведывательную информацию, часть которой получена с помощью гражданских спутников.