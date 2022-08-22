Путин победит США их же способом – The National Interest

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Вне зависимости от развития ситуации вокруг Украины Россия победит Соединенные Штаты тем же способом, который Вашингтон когда-то применил против СССР. Такое мнение выразил Рамон Маркс в колонке для американского журнала The National Interest.

Журналист напомнил, что в свое время США разыграли китайскую карту, чтобы изолировать Советский Союз, теперь же Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин попытаются сдержать США в качестве глобального лидера. В частности, страны будут развивать энергетические маршруты, что позволит Москве стать основным поставщиком углеводородов в Китай, а Пекину – избавиться от зависимости от поставок с Ближнего Востока.

Кроме того, Россия, добавил Маркс, продолжит укреплять отношения с другими странами Евразии, в том числе с Индией, Ираном и Саудовской Аравией. Так, Россия уже нарастила поставки топлива в Индию, что препятствует сближению США, Австралии и Японии с этой страной.

Журналист напомнил, что антироссийские санкции в итоге ударили по Европе, что является еще одной проблемой для США. Сегодня говорить об американском доминировании в мире не приходится, подытожил Маркс.

Ранее обозреватель The National Interest Дебалина Гошал заявила, что слова Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов "Искандер-М" подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть своих союзников ядерными силами. По ее словам, это усилит сдерживание соседних с РФ стран, входящих в Североатлантический альянс.

