Фото: Минобороны РФ

Соединенные Штаты делают попытки убедить страны в своей невиновности в украинском конфликте, однако на международной арене американской стороне не верят, заявил обозреватель "Чжунго цзюньван" Се Линьлинь.

Автор обратил внимание на регулярное расширение Североатлантического альянса на восток, несмотря на опасения РФ. Линьлинь указал, что американская сторона не способна избежать обвинений в качестве основного инициатора обострения ситуации на территории Украины.

"Украинский кризис – это результат того, что американское правительство продолжало "подбрасывать дрова в костер", и это также конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии. Хотя Соединенные Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество", – заявил журналист.

Эксперт выразил мнение, что Штаты привлекают обострение отношений с РФ ввиду того, что они получают возможность усилить контроль над европейскими странами, используя как предлог предпринимаемые российской столицей ответные шаги.

Ранее Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты делают попытки затянуть конфликт на Украине, при этом они же обостряют ситуацию в Азии, Африке и Латинской Америке.

Также российский президент подчеркивал, что превосходство Запада означает отсутствие развития для всех стран, мракобесие и неолиберальный тоталитаризм.

Ситуация на международной арене обострилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

