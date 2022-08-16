Запад уготовил для Украины судьбу пушечного мяса – Путин

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Западные государства уготовили для Украины судьбу пушечного мяса. Об этом заявил Владимир Путин.
"Для удержания своей гегемонии им (странам Запада. – Прим. ред.) нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", – приводит его слова ТАСС.
Глава РФ подчеркнул, что страны Запада специально не обращали внимания на распространение неонацистской идеологии и убийства мирных на Донбассе. Помимо этого, Запад накачивал и продолжает накачивать Украину оружием, в том числе тяжелым.
Кроме того, по словам российского лидера, превосходство Запада означает отсутствие развития для всех стран, мракобесие и неолиберальный тоталитаризм.
"Их (глобалистских элит. – Прим. ред.) гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм", – указал Путин.
Соединенные Штаты, в свою очередь, как уточнил президент РФ, делают попытки затянуть конфликт на Украине, при этом они же обостряют ситуацию в Азии, Африке и Латинской Америке.
Ранее американский политолог Раджан Менон заявил, что Путин может оказаться прав в прогнозе относительно того, что западная помощь Киеву ослабнет.
Эксперт отмечал, что причиной для снижения уровня поддержи Украины станет ухудшение экономической ситуации в странах Запада, население которых уже столкнулось с высокой инфляцией и стремительно растущими ценами на энергоносители.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Захарова заявила, что Запад игнорирует обстрелы мирного населения Донбасса
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