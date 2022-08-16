Эксперт заявил, что Украина давно утратила финансовую самостоятельность

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Украина перестала быть финансово самостоятельной еще много лет назад, до начала специальной военной операции, заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

"Я согласен, что Украина утратила финансовую самостоятельность. Правда, я думаю, что она утратила ее еще несколько раньше, мы видим беспомощность экономической политики уже нескольких лет, а может быть даже и многих лет. Потому что бездумное ведение экономической политики, экономического взаимодействия со своими соседями, конечно, не оставляет возможности государству функционировать в нормальном режиме", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По словам эксперта, украинские лидеры в последние годы находятся в офшоре. Чирков подчеркнул, что бывший президент Украины Петр Порошенко и нынешний Владимир Зеленский используют различные схемы для собственного обогащения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина не в состоянии выполнять обязательства перед гражданами и теряет финансовую самостоятельность. Он пояснил, что ежемесячный дефицит экономики страны составляет пять миллиардов долларов.

Политик отметил, что Киев без помощи Вашингтона и Брюсселя не может выполнять обязательства перед гражданами, потеряв свою финансовую самостоятельность.

