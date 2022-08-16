Эксперт заявил, что Украина давно утратила финансовую самостоятельность

Фото: depositphotos/Yarygin
Украина перестала быть финансово самостоятельной еще много лет назад, до начала специальной военной операции, заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.
"Я согласен, что Украина утратила финансовую самостоятельность. Правда, я думаю, что она утратила ее еще несколько раньше, мы видим беспомощность экономической политики уже нескольких лет, а может быть даже и многих лет. Потому что бездумное ведение экономической политики, экономического взаимодействия со своими соседями, конечно, не оставляет возможности государству функционировать в нормальном режиме", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
По словам эксперта, украинские лидеры в последние годы находятся в офшоре. Чирков подчеркнул, что бывший президент Украины Петр Порошенко и нынешний Владимир Зеленский используют различные схемы для собственного обогащения.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина не в состоянии выполнять обязательства перед гражданами и теряет финансовую самостоятельность. Он пояснил, что ежемесячный дефицит экономики страны составляет пять миллиардов долларов.
Политик отметил, что Киев без помощи Вашингтона и Брюсселя не может выполнять обязательства перед гражданами, потеряв свою финансовую самостоятельность.
Евросоюз выделил Украине еще более полутора миллиардов евро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: