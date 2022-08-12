Украина с трудом находит средства для выплат военным – СМИ

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Власти Украины с трудом находят средства для выплат военнослужащим из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание процитировало слова министра финансов страны Сергея Марченко, который назвал это каждодневной головной болью.

По данным газеты, нехватка средств приводит к тому, что Центробанк печатает деньги, что делает курс гривны слабее и провоцирует инфляцию.

"Налоговые поступления покрывают только около 40% государственных расходов", – говорится в публикации.

При этом свыше 60% бюджетных трат приходится на военные нужды, а для покрытия остальных расходов Киев ежемесячно нуждается минимум в пяти миллиардах долларов.

Ранее сообщалось, что США не будут признавать вхождение регионов Украины в состав России, такой вариант развития событий повлечет введение Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы. Представитель Белого дома отметил, что включение украинских территориальных образований в состав РФ осложнит перспективы дипломатического урегулирования конфликта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

