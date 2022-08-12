Зеленский внес законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о продлении военного положения и мобилизации в стране. Об этом свидетельствует список законопроектов на сайте Верховной рады.

Текст документов пока не доступен для просмотра, однако их названия отображаются в списке "Переданных на рассмотрение руководству".

Военное положение на Украине ввели 24 февраля. После его ежемесячно продлевали.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в ходе наступления союзных сил в районе Соледара в ДНР 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла более 2 тысяч человек из числа личного состава.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

