Украина получила новую партию РСЗО М270 от Великобритании

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Киев получил новую партию реактивных систем залпового огня М270 от Великобритании, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщает РИА Новости.

"Великобритания обещала, Великобритания сделала! Новые РСЗО М270 прибыли на Украину", – сказал он.

По словам Резникова, в ближайшее время ожидается прибытие на Украину других "подарков" от западных партнеров.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на один миллиард долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Кроме того, Украине выделят артиллерийские боеприпасы, 1 000 противотанковых Javelin, взрывчатку, медицинские препараты и 50 бронированных медицинских автомобилей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.