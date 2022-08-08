США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов

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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на один миллиард долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Кроме того, Украине выделят артиллерийские боеприпасы, 1 000 противотанковых Javelin, взрывчатку, медицинские препараты и 50 бронированных медицинских автомобилей.

С начала работы новой администрации помощь США достигла 9,8 миллиарда долларов. При этом 11,8 миллиарда долларов выделили с 2014 года.

В Пентагоне добавили, что Соединенные Штаты наладили стабильный поток поставок ракет РСЗО HIMARS, их передали "множество сотен". В Вашингтоне пообещали продолжить эти шаги. При этом окончательный анализ возможности поставок F-16 Украине в США не готов.

Ранее журнал Foreign Policy написал со ссылкой на подсчеты Кильского института мировой экономики, что Запад обещал выделить Украине 31 миллиард долларов, но выплатил всего 11 миллиардов долларов. По информации издания, несмотря на рост финансовой помощи в конце июня – начале июля, Киев получил лишь треть от обещанной суммы, при этом данный показатель на порядок меньше той суммы, которую Россия получила за свои углеводороды в этот же период.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

