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Пентагон применил на Украине новую тактику найма так называемых контрактных помощников для участия в конфликте. Об этом со ссылкой на военный источник во Франции сообщает Causeur.

По словам собеседника издания, армия США с самого начала боевых действий находилась рядом с ВСУ, однако это были "не настоящие" американские солдаты, а выполняющие их роль контрактники.

"Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит "аутсорсинг", ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине", – сказал источник.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы России уничтожили в Днепропетровской области более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники. Кроме того, ВКС нанесли удары по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области. В результате были уничтожены более 70 националистов, порядка 150 получили ранения.

Ранее американский телеканал CBS подготовил документальный фильм, в котором утверждалось, что значительная часть военной помощи, которую страны Запада направляют Киеву, не доходит до конечных пунктов назначения на Украине. В интервью журналистам ветеран морской пехоты США Энди Милберн, который сейчас занимается подготовкой военных ВСУ, заявил, что на передовой не получают беспилотники, снаряды, бронежилеты и другие средства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

