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Большая часть помощи Украине – мошенничество. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт, комментируя документальный фильм CBS о том, что большая часть помощи не доходит до конечных пунктов назначения в стране.

Она спросила в Twitter, скольких людей называли ботами за то, что те говорили то же самое.

"Теперь, когда CBS показал это, то это совершенно нормально. Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны", – отметила Бойберт.

Фильм также прокомментировала и другая республиканка из Палаты представителей Марджори Тейлор Грин. По ее словам, это является одной из причин, почему она голосовала против предоставления Киеву военной помощи. Грин выразила мнение, что эта помощь никогда не была связана с украинским народом.

В фильме телеканала CBS сообщалось, что значительная часть военной помощи, которую страны Запада направляют Киеву, не доходит до конечных пунктов назначения на Украине. Так, ветеран морской пехоты США Энди Милберн, который сейчас занимается подготовкой военных ВСУ, заявил, что на передовой не получают беспилотники, снаряды, бронежилеты и другие средства.

