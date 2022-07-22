Европол сообщил о случаях контрабанды западного оружия с Украины

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Европейское полицейское агентство отмечает случаи контрабанды оружия из Украины в страны ЕС. Об этом со ссылкой на представителя Европола Яна Ор Ген Оорта сообщает DPA.
Собеседник агентства отметил, что существует риск попадания оружия в руки преступников и террористов. Он добавил, что следователи из европейских стран также имеют данные о торговле тяжелым вооружением.
Кроме того, Оорта сообщил, что в Европоле отмечают выезд с Украины отдельных лиц с оружием. По его словам, в ведомстве опасаются, что вооружение могут складировать в схронах у украинской границы для последующей контрабанды.
Представитель Европейского полицейского агентства добавил, что объявления о продаже оружия, например, противотанковых ракет Javelin, есть в даркнете. В то же время он считает, что подобные объявления могут быть "частью российской пропаганды", чтобы настроить общественное мнение против поставок Киеву оружия.
Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что украинские военные не подготовлены к использованию поставляемого странами Запада оружия, в связи с чем они занимаются его сбытом на Ближний Восток и на черный рынок. Она напомнила, что случаи перепродажи были зафиксированы еще в 2015 и 2016 годах и другие периоды конфликта в Донбассе.
Западные страны увеличили объемы поставок оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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