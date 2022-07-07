Экс-аналитик Пентагона прокомментировала данные о перепродаже Киевом поставляемого оружия

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Украинские военные не подготовлены к использованию поставляемого странами Запада оружия, в связи с чем они занимаются его сбытом на Ближний Восток и на черный рынок, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.
"Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине США и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы украинскими вооруженными силами. Возможности Украины использовать эти "дары" ограничены в связи с недостаточной подготовленностью, проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии", – приводит РИА Новости ее слова.
Экс-аналитик Пентагона напомнила, что случаи перепродажи Украиной поставленного оружия были зафиксированы еще в 2015 и 2016 годах и других периодах конфликта в Донбассе.
Кроме того, Квятковски подчеркнула, что объем отправленной техники и вооружений невозможно было в сжатые сроки интегрировать в тактику и стратегию военных действий ВСУ, а заинтересованные лица решили воспользоваться ситуацией для получения прибыли.
"Хотя некоторые виды этих вооружений и могут продлить войну, в долгосрочной перспективе ни одно из них не поможет восстановить или отвоевать территорию, которая сейчас принадлежит России, или вернуть себе независимые республики", – заключила она.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что свыше 28 тысяч тонн военных грузов доставлены на Украину с Запада. Таким образом западные страны пытаются затянуть украинский конфликт, отметил министр обороны РФ.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение стран Североатлантического альянса увеличить помощь Украине нагнетает ситуацию. Он подчеркнул, что ни на одном из прошедших саммитов не было призывов к миру.
По словам представителя Кремля, Россия слышит лишь заявления о "достаточно милитаристских намерениях", которые провоцируют напряженность в регионе, но при этом соответствуют архитектуре и задачам Альянса, являющегося механизмом конфронтации.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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