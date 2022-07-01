Пентагон изучает более 1 тыс. предложений разработок оружия для поставок на Украину – СМИ

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Министерство обороны США изучает порядка 1 300 предложений компаний по разработкам оружия и оборудования, которое в дальнейшем может быть поставлено на Украину, сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, в поле зрения Пентагона находятся порядка 800 предприятий с предложениями по ПВО, противотанковому оружию, БПЛА, контрбатарейной борьбе и коммуникациям.

Ранее сообщалось, что Вашингтон продолжает поставки Киеву новейших вооружений. В посольстве США на Украине заявили о переброске 89 гаубиц М777. Некоторые уже появились на позициях украинских войск.

Это орудие крупного калибра 155 миллиметров. Дальность стрельбы достигает 40 километров. Такие гаубицы американцы применяли в вооруженных конфликтах в Афганистане и Ираке.

Кроме того, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что поставки вооружений Украине со стороны США могут приостановиться. По его словам, это произойдет, если американский сенат не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву в размере почти 40 миллиардов долларов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки оружия странами Запада на Украину нацелены на затягивание конфликта. Захарова подчеркнула, что с помощью поставленного оружия убивают российских военных и обстреливают территорию РФ. Она добавила, что масштабы его поставок сравнимы с военными бюджетами крупных стран.

