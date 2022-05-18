ЕС не хочет идти к гонке вооружений и подталкивать мир к третьей мировой войне – Боррель

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Евросоюз не намерен наращивать вооружения и подталкивать мир к третьей мировой войне. Речь идет лишь об обеспечении совместных закупок оружия для компенсации недостатков своей обороны, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По оценкам Еврокомиссии, в ближайшие годы страны Европейского союза собираются потратить на оружие дополнительные 200 миллиардов.

"Мы не хотим идти к гонке вооружений и не стремимся толкать мир к третьей мировой войне. Но мы должны обеспечить совместные закупки вооружений, чтобы компенсировать недостатки европейской обороны и массированного разоружения стран ЕС в предыдущие годы", – цитирует его ТАСС.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не допустит, чтобы у Украины в критический момент боевых действий закончилось оружие и военная техника. По словам чиновника, ресурсов Евросоюза достаточно для того, чтобы продолжать поставки Киеву. Он напомнил о выделении на эти цели из Европейского фонда мира дополнительных 500 миллионов евро, отметив, что этим поддержка Украине не ограничится.

В МИД РФ отметили, что Евросоюз, накачивая Украину вооружениями, нарушает свои обязательства не поставлять оружие в конфликтные точки, где оно может быть использовано против мирных граждан.