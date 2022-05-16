ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна для нового урожая – Боррель

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз окажет Украине помощь в опустошении ее хранилищ зерна для освобождения места под новый урожай.
Он добавил, что для вывоза рассматриваются все пути, в том числе и морской, но "проблема в том, что там все заминировано". Об этом сообщает ТАСС.
Также, по словам Борреля, было согласовано выделение Украине на военную помощь дополнительно 500 миллионов евро, при этом ЕС планирует довести общий объем выделенных средств до 2 миллиардов евро.
Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что оказанная европейскими странами помощь Украине на двусторонней основе гораздо больше.
Ранее сообщалось, что Великобритания выделит 57 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи Украине.
Отмечается, что средства будут направлены структурам ООН и гуманитарным организациям.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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