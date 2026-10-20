Beijing Daily: доля жителей в возрасте 60 лет превысит треть населения Пекина к 2025 году

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Доля жителей в возрасте 60 лет и старше превысит треть населения Пекина к 2035 году. Об этом сообщает Beijing Daily.

По данным журналистов на конец 2025 года, в Пекине постоянно проживали 5,288 миллиона человек старше 60 лет – 24,3% населения города. Таким образом, столицу Китая ожидает переход к глубокой демографической старости, а доля пожилых превысит 33%.

На фоне быстрого старения населения местные власти перестраивают систему социальной поддержки. В частности, пенсионные выплаты повышаются, сеть учреждений по уходу за пожилыми расширяется, а медицинская помощь становится доступнее для людей преклонного возраста. Сейчас в городе зарегистрированы и работают 620 таких учреждений.

Ранее численность населения Японии пережила самое резкое падение за всю историю статистических наблюдений. За последние 5 лет страна потеряла 3,09 миллиона человек, что является абсолютным антирекордом.

По состоянию на 1 октября 2025 года в Японии проживали 123 049 524 человека. Это на 2,5% меньше по сравнению с показателями 2020 года. Сокращение фиксировалось уже в ходе третьей переписи подряд начиная с 2015-го. Главной причиной демографического спада власти называли естественную убыль населения.