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20 октября, 16:46

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На плато Ай-Петри в Крыму выпали рекордные 509 мм осадков

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Рекордные 509 миллиметров осадков выпали за прошедшие 39 часов на плато Ай-Петри в Крыму после прохождения балканского циклона, передает РИА Новости со ссылкой на директора крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.

Это было больше, чем в июне 2021 года, когда южный берег полуострова затопило из-за обильных дождей, указала специалист. Дожди уже ослабли, но еще могут идти в первую половину дня в южной части полуострова и в горах.

При этом в целом по Крыму погода улучшилась. Со среды, 21 октября, погода будет комфортной, теплой и солнечной, сказала Любецкая.

Ранее на территории Ялты объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за подтоплений, вызванных сильными дождями. Только с 17 по 19 октября в муниципальном округе Ялта выпало более 400 миллиметров осадков.

Самая сложная обстановка была на южном берегу полуострова, в поселке городского типа Кореиз. Там из бушующего потока спасли и эвакуировали пятерых человек, включая 11-летнюю девочку. Кроме того, из-за паводка в Ялте на территории троллейбусного парка обрушилась подпорная стена.

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