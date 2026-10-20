На плато Ай-Петри в Крыму выпали рекордные 509 мм осадков

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Рекордные 509 миллиметров осадков выпали за прошедшие 39 часов на плато Ай-Петри в Крыму после прохождения балканского циклона, передает РИА Новости со ссылкой на директора крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.

Это было больше, чем в июне 2021 года, когда южный берег полуострова затопило из-за обильных дождей, указала специалист. Дожди уже ослабли, но еще могут идти в первую половину дня в южной части полуострова и в горах.

При этом в целом по Крыму погода улучшилась. Со среды, 21 октября, погода будет комфортной, теплой и солнечной, сказала Любецкая.

Ранее на территории Ялты объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за подтоплений, вызванных сильными дождями. Только с 17 по 19 октября в муниципальном округе Ялта выпало более 400 миллиметров осадков.

Самая сложная обстановка была на южном берегу полуострова, в поселке городского типа Кореиз. Там из бушующего потока спасли и эвакуировали пятерых человек, включая 11-летнюю девочку. Кроме того, из-за паводка в Ялте на территории троллейбусного парка обрушилась подпорная стена.

