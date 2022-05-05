Великобритания выделит 57 млн долларов на оказание гумпомощи Украине

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Фото: DPA/ТАСС
Великобритания выделит 57 млн долларов на указание гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МИД королевства.
Отмечается, что средства будут направлены структурам ООН и гуманитарным организациям.
В частности, по 19 млн долларов будут переданы в гуманитарный фонд помощи ООН для Украины и в Детский фонд ООН. Еще 12,6 млн долларов получат помогающие беженцам гуманитарные организации в Молдавии, а 6,3 млн долларов получит Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты могут потратить лишь 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Это все, что осталось от 3,5 миллиардов долларов, выделенных на это Конгрессом в марте этого года.
До этого сообщалось, что Великобритания передаст Украине на безвозмездной основе самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak. По словам главы Минобороны страны Бена Уоллеса, машины Stormer увеличат потенциал украинских войск в борьбе с воздушными целями на малых дистанциях как в дневное, так и в ночное время.
Также сообщалось, что правительство Великобритании продолжит поддерживать Украину даже после того, как британским министрам запретили въезд на территорию России. Представитель министерства отметил, что страна и ее партнеры едины в осуждении действий России на Украине.
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