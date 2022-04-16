Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку после запрета на въезд министров Британии в РФ

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Правительство Великобритании продолжит поддерживать Украину даже после того, как британским министрам запретили въезд на территорию России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Великобритании.

Представитель министерства отметил, что страна и ее партнеры едины в осуждении действий России на Украине.

Ранее Россия включила в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и нескольких политиков, таким образом ответив на санкции Лондона. Среди них премьер-министр Борис Джонсон, министр обороны Бен Уоллес и другие члены кабмина. Перечень еще расширят.

До этого МИД Британии ввел новые санкции против России, в списке фигурируют Мария Воронцова, Катерина Тихонова и Екатерина Винокурова, дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова. Им будет запрещено посещать Великобританию, а их счета заморозят. В ведомстве также отметили, что реализация рестрикций осуществляется при взаимодействии с Соединенными Штатами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

