Ряд иностранных перевозчиков саботирует поставки продукции РФ – Минпромторг

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Некоторые международные перевозчики, преимущественно из недружественных стран, продолжают отказываться от поставок российской продукции. Об этом заявили в пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ведется работа по мониторингу и решению проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются российские компании при доставке продукции в условиях санкций.

Временные трудности для транспортировки грузов, указали в ведомстве, также создает запрет ЕС на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами и отзыв страхового покрытия для грузовиков европейских перевозчиков, находящихся на территории РФ.

В Минпромторге напомнили, что на базе Центра по внешней торговле министерства создан ситуационный центр, для производителей работает горячая линия, на которую можно сообщить о трудностях с логистикой и получить консультацию об альтернативных способах доставки.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что логистические компании Европы саботируют поставки отечественной продукции, в том числе минеральных удобрений. Россия, как уточнял министр, не желает создавать трудности, в частности, поднимать цены, и готова подождать взвешенного решения, чтобы иметь возможность работать с заинтересованными странами.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

