Перестройка Россией логистических цепочек займет 3–6 месяцев – Мантуров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

РФ понадобится от трех месяцев до полугода на перестройку логистики в заинтересованные государства, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

"Эта логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию", – пояснил Мантуров.

До этого он заявлял, что логистические компании Европы саботируют поставки отечественной продукции, в частности минеральных удобрений. Россия, как уточнял Мантуров, не желает создавать трудности, тем более "вскручивать цены", и готова подождать "взвешенного решения" коллег, чтобы иметь возможность работать с заинтересованными странами.

Ранее глава Минпромторга РФ сообщил, что уход некоторых торговых марок с российского рынка не вызовет трудностей у покупателей. По словам Мантурова, на сегодняшний день в России существует более тысячи отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже ЕС, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.