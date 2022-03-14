Минэкономразвития рассчитывает на возвращение значительной части зарубежного бизнеса в РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Минэкономразвития рассчитывает на возвращение значительной части зарубежного бизнеса в Россию. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников.
"Значительная доля решений иностранных компаний о приостановке работы в РФ связана с логистическими проблемами", – объяснил министр.
По его мнению, возвращение иностранных компаний в РФ должно произойти после перенастройки логистики.
Ранее в Минэкономразвития предложили вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Уточнялось, что внешняя администрация обеспечит деятельность, формируя реестр требований кредиторов, а также будет проводить инвентаризацию активов, их оценку и замещение.
Также сообщалось, что власти Москвы работают над созданием кадрового центра для работников покинувших РФ иностранных предприятий. Он будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Телезрителям рассказали о компаниях, покинувших российский рынок на прошлой неделе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: