Минэкономразвития рассчитывает на возвращение значительной части зарубежного бизнеса в РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Минэкономразвития рассчитывает на возвращение значительной части зарубежного бизнеса в Россию. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников.

"Значительная доля решений иностранных компаний о приостановке работы в РФ связана с логистическими проблемами", – объяснил министр.

По его мнению, возвращение иностранных компаний в РФ должно произойти после перенастройки логистики.

Ранее в Минэкономразвития предложили вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Уточнялось, что внешняя администрация обеспечит деятельность, формируя реестр требований кредиторов, а также будет проводить инвентаризацию активов, их оценку и замещение.

Также сообщалось, что власти Москвы работают над созданием кадрового центра для работников покинувших РФ иностранных предприятий. Он будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.