Проблем с покупкой одежды у россиян не будет – Минпромторг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уход некоторых торговых марок с российского рынка не вызовет проблем у покупателей. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании с Владимиром Путиным.

"Конечно, наши потребители привыкли к многообразию торговых марок, в первую очередь зарубежных. Уход некоторых из них не означает, что у населения будут проблемы в покупке одежды", – отметил он.

По словам Мантурова, в настоящее время в России есть свыше тысячи отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров.

"И сейчас время, чтобы начали подрастать российские производства и бренды, новые стали появляться сети одежды и обуви. И мы будем всесторонне помогать нашим компаниям в этой работе", – добавил глава Минпромторга.

Ранее стало известно, что немецкая компания по производству одежды Hugo Boss AG закрыла магазины и приостановила онлайн-торговлю в России. В компании пообещали оказать финансовую поддержку пострадавшим сотрудникам.

Аналогичное решение ранее приняла испанская сеть магазинов одежды Inditex. В результате закрытыми оказались магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

21 марта все 50 магазинов Uniqlo в России, а также интернет‑магазин временно приостановили свою работу.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

