Магазины Uniqlo официально приостановили работу в России

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Магазины Uniqlo с 21 марта официально приостановили работу на территории России. Об этом говорится на сайте компании.

"Группой компаний Fast Retailing было принято решение о временной приостановке работы. Все 50 магазинов Uniqlo в России, а также интернет‑магазин временно приостановили свою работу с 21 марта 2022 года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с понедельника все заказы с получением в магазинах автоматически отменены, покупатели не смогут их получить.

Ранее стало известно, что немецкая компания по производству одежды Hugo Boss AG закрыла магазины и приостановила онлайн-торговлю в России. В компании пообещали оказать финансовую поддержку пострадавшим сотрудникам.

Аналогичное решение ранее приняла испанская сеть магазинов одежды Inditex. В результате закрытыми оказались магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

