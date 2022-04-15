Белоруссия ввела запрет на въезд транспортных средств из ЕС

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Белоруссия с 16 апреля вводит запрет на въезд транспортных средств, зарегистрированных в Европейском союзе. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства транспорта страны.

"В Белоруссии приняты ответные меры в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах – членах ЕС. С 00:00 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе", – говорится в публикации.

Однако предусмотрен ряд исключений. Так, через определенные погранпункты разрешен проезд к специальным местам перецепки и проведения грузовых операций. Без ограничений могут въезжать автомобили, перевозящие почту или животных. Кроме того, данное ограничение до 23 апреля не распространяется на транспортные средства, которые въехали в Белоруссию до начала его действия.

С 8 апреля страны Евросоюза перестали пропускать автотранспорт, зарегистрированный в Российской Федерации и Белоруссии. Соответствующее решение было принято в рамках пятого санкционного пакета. При этом оно не распространяется на автомобильные грузоперевозки, занимающиеся доставкой фармацевтической, медицинской, пищевой продукции, энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

