В Белоруссии ввели запрет на вывоз некоторых видов продовольствия

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Правительство Белоруссии приняло решение ограничить вывоз из страны некоторых видов продовольствия. Об этом сообщается в телеграм-канале белорусского кабмина.

"Постановление принято в целях защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Республики Беларусь", – говорится в публикации.

Так, за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, нельзя будет вывозить больше килограмма муки, некоторых видов круп, в том числе рисовой, гречневой и овсяной, сахара, соли или макарон, а также больше литра растительного масла и больше трех банок консервов.

При этом уточняется, что данное решение не распространяется на товары, купленные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через госграницу Белоруссии.

Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года.

