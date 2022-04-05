Россияне попытались незаконно вывезти из страны 104 млн рублей с 24 февраля – СМИ

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С 24 февраля по 31 марта зафиксировано 1 078 фактов незаконного перемещения наличных денег в обе стороны через границу. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

В ФТС пояснили, что в указанный период на незаконный вывоз приходится 890, или около 85% из всех фактов нарушений. Отмечается, что по ним заведены административные дела.

Как уточнили в ведомстве, наиболее популярными направлениями для вывоза наличных денег стали Турция, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии. Чаще всего незаконный провоз российских рублей, долларов и евро фиксируется в багаже или в одежде без сокрытия.

Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ. Согласно тексту документа, запрещается вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом расчет производится на основании официального курса Банка России на момент дня выезда.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, введение ограничения на вывоз из России иностранной валюты является жесткой мерой, принятой в ответ на западные санкции, чтобы не допустить раскачивания экономики. По словам представителя Кремля, в условиях беспрецедентного давления необходимо действовать жестко, продуманно и четко.

В свою очередь, экономист Дмитрий Голубовский прокомментировал указ Владимира Путина об ограничении на вывоз валюты из России. По словам эксперта, это делается для того, чтобы перекрыть последние пути оттока валюты из страны. Такие меры, считает он, позволят сбить так называемую банковскую панику. Экономист также подчеркнул, что в России нет проблем с безналичной валютой.

