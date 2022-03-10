Правительство утвердило перечень временно запрещенных к вывозу товаров

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Правительство России определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу из страны до 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Временно ограничивается вывоз некоторых видов лесоматериалов.
"В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура – всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели", – говорится в сообщении.
Отмечается, что такая мера необходима для обеспечения стабильности на рынке России.
Ограничения на вывоз коснулись всех зарубежных стран, за исключением государств Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии. В отношении указанных стран будет действовать разрешительный порядок вывоза, предусматривающий выдачу разрешений Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вводится запрет на вывоз из России иностранных лекарств и другой медицинской продукции. Речь идет о медицинских изделиях, завезенных из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, и находящихся в настоящее время на российских складах или таможне.
До этого правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащих комплекс социально-экономических мер поддержки россиян и бизнеса на фоне нестабильной экономической ситуации из-за западных санкций. В документах в том числе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты и гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.
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