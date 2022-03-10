В 2022 году могут разрешить ввоз в РФ лекарств без выполнения требований к упаковке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца 2022 года иностранные лекарственные средства могут быть ввезены и выпущены в обращение в России без выполнения требований к упаковке. Соответствующие поправки предлагает правительственный законопроект, направленный на регулирование обращения лекарств и медицинских изделий в РФ в условиях санкций.

"До 31 декабря 2022 года допускается ввоз в РФ и обращение в РФ с учетом особенностей, установленных правительством РФ, зарегистрированных лекарственных препаратов для медицинского применения в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах, в случае дефектуры лекарственных препаратов или риска ее возникновения в период введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера", – сообщается в тексте законопроекта.

В пояснительной записке к проекту закона авторы инициативы отмечают, что подобные нормы необходимы, чтобы ускорить обращение и применение лекарств без выполнения требований к их упаковке и получения разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вводится запрет на вывоз из России иностранных лекарств и другой медицинской продукции. Речь идет о медицинских изделиях, завезенных из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, и находящихся в настоящее время на российских складах или таможне.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.