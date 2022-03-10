Производители инсулина подтвердили продолжение работы в России

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В Минздраве РФ сообщили, что мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение поставок продукции в Россию. Производство также идет по плану.

Ведомство держит на контроле вопросы лекарственного обеспечения, передает РИА Новости.

По данным Росздравнадзора, на российских складах количество иностранных препаратов соответствует общему объему поставок прошлого года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вводится запрет на вывоз из России иностранных лекарств и другой медицинской продукции.

С этой же целью правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий, в частности оборудования, расходных материалов и средств реабилитации для инвалидов. Теперь приобрести их можно через электронный запрос котировок: это позволит сократить сроки закупок.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

