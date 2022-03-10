Песков сравнил попытки прогнозирования инфляции в РФ с гаданием на кофейной гуще

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал попытки прогнозирования темпов дальнейшего роста инфляции в России. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля назвал подобные прогнозы неблагодарным делом. Он сравнил их с гаданиями на кофейной гуще.

"Сейчас достаточно шоковое внешнее воздействие на нашу экономику, есть негативные последствия, они будут минимизироваться", – заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в стране прорабатываются и реализуются меры по успокоению нынешней турбулентной ситуации.

Годовая инфляция в России с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 10,42%. Такие данные публиковало Минэкономразвития.

В свою очередь, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен под прикрытием санкций. Он отмечал, что поставщики располагают необходимыми запасами товаров и дефицита нет.

До этого в Госдуме подготовили поправки о госрегулировании цен на некоторые товары и услуги. В перечень товаров, на которые необходимо установить госрегулирование цен, могут войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, а также лекарства и медикаменты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.