Правительство РФ ввело запрет на вывоз иностранных лекарств из России

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вводится запрет на вывоз из России иностранных лекарств и другой медицинской продукции. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Уточняется,что речь идет о медицинских изделиях, завезенных из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, и находящихся в настоящее время на российских складах или таможне.
"Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств", – говорится в сообщении.
С этой же целью правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий, в частности оборудования, расходных материалов и средств реабилитации для инвалидов. Теперь приобрести их можно через электронный запрос котировок: это позволит сократить сроки закупок. Начальную цену контрактов повысили с 3 до 50 миллионов рублей, а годовой объем закупок по упрощенной схеме – со 100 до 750 миллионов рублей.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащих комплекс социально-экономических мер поддержки россиян и бизнеса на фоне нестабильной экономической ситуации из-за западных санкций. В документах в том числе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты и гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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