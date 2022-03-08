Беженцам из ДНР, ЛНР и Украины будут оказывать бесплатную медпомощь

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
"Беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик будет оказана бесплатная медицинская помощь на территории России", – говорится в сообщении.
Уточняется, что они смогут бесплатно получить не только первичную медико-санитарную помощь, но и пройти вакцинацию, получить лекарства, а также специализированную высокотехнологичную помощь, если такая является жизненно необходимой.
Как отметили в кабмине, количество беженцев, которые получат право претендовать на бесплатную медпомощь, может достигнуть 150 тысяч человек.
18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После этого в министерстве внутренних дел РФ заявили, что граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик смогут получить временное убежище и патенты на работу в России.
Число беженцев с Украины за 10 дней превысило 1,5 миллиона
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