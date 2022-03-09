Объем выпуска лекарственных средств в Москве увеличился почти на 68% в 2021 году

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Объем производства лекарственных средств и материалов для медицинских целей в 2021 году увеличился на 67,7% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, фармацевтические предприятия занимаются производством препаратов для лечения онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также других болезней.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, объем отгруженных предприятиями товаров за 2021 год составил 345,2 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что на площадке в Печатниках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" планируют запустить производство 20 жизненно необходимых и важнейших лекарств. До конца текущего года компания планирует начать производство 20 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний, почечной недостаточности, а также антикоагулянтов, хелаторов и инсулинов.