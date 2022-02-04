В "Технополисе "Москва" начнут производить медицинские тесты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ближайшей веной в особой экономической зоне "Технополис "Москва" откроется предприятие по производству медицинских тестов. Ежемесячно оно будет выпускать порядка 12 миллионов диагностических наборов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Компания будет выпускать медицинские тесты, предназначенные для выявления большого числа инфекций и отклонений в состоянии здоровья человека. В том числе и 15 видов тест-систем на наличие COVID-19", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь предприятия составит 2,5 тысячи квадратных метров: из них одна половина отведена под лаборатории и производственный участок для исследований и апробации, вторая – под комплектацию и маркировку продукции. В настоящее время идет оснащение первой половины.

Уточняется, что после открытия там смогут работать порядка 200 человек. Продукция предприятия будет ориентирована преимущественно на внутренний рынок России, однако ее часть все же будет отправляться на экспорт.

Ранее Ефимов рассказал, что в первом квартале текущего года в "Технополисе "Москва" планируется открыть обучающий центр по оказанию первой помощи. В нем смогут проходить подготовку больше 500 человек в год, а сам курсы будет длиться несколько дней.

