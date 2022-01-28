Ефимов: в "Технополисе "Москва" разработали уникальные решения в сфере информбезопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компании ОЭЗ "Технополис "Москва", специализирующиеся на защите информации, за 9 месяцев 2021 года инвестировали в свои проекты более 2,8 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он назвал защиту информации одним из приоритетных современных направлений, развивающих высокотехнологичный бизнес столицы. По его словам, среди разработок – специализированные программы по защите данных и компьютерный процессор.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что в "Технополисе "Москва" сложился мощный кластер предприятий информационно-коммуникационных технологий. Он отметил, что компании, предлагающие конкретные решения по информационной безопасности, занимают более 35 тысяч квадратных метров помещений особой экономической зоны.

На них работают 1 379 специалистов. Компании занимаются логикой импортозамещения, их продукцию активно используют в государственном и коммерческом секторе. Резиденты особой экономической зоны разрабатывают и производят различные инновационные продукты для защиты информации.

Например, продукция "С-Терра СиЭсПи" ориентирована на государственные и коммерческие организации, которым нужна защита персональных данных по VPN-технологии с российской сертифицированной криптографией. НПЦ "ЭЛВИС" создал процессор, на котором можно сконструировать планшет для госструктур с учетом требований информационной безопасности. Резидент АО "НИИМЭ" разработал программно-аппаратный комплекс "Звезда" для криптографической защиты информации в устройствах интернета вещей.

Генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев рассказал, что площадки ОЭЗ помогают компаниям сконцентрироваться на производстве качественного и востребованного продукта. При этом административные и организационные вопросы экономическая зона берет на себя.

Ранее в особой экономической зоне "Технополис "Москва" построили завод по производству печатных плат и электронных модулей. Его откроют в 2022 году. Завод ежегодно будет выпускать более 6 миллионов квадратных дециметров плат, которые можно использовать в автомобильной промышленности, медицине, светодиодной технике, потребительской электронике и других сферах производства.