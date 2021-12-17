Около 900 новых рабочих мест создадут резиденты технополиса "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Семь компаний-резидентов в технополисе "Москва" ввели в эксплуатацию производственные объекты на площадке в Печатниках. По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, это позволит создать около 900 рабочих мест.
Обустройство производственных площадок в особой экономической зоне (ОЭЗ) завершили представители кластера фармацевтики и медицинских изделий, кластеров высокотехнологичных производств, энергоэффективных технологий, микроэлектроники, оптики и робототехники.
"Инвестиционные проекты этих резидентов предусматривают суммарные вложения в объеме более 2,6 миллиарда рублей", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.
Резиденты особой экономической зоны, которые в этом году ввели в эксплуатацию свои объекты, выполнили план по рабочим местам на 50%. Заявленные ими объемы вложений превышены на 13%. Компании будут производить лекарства, медицинские изделия, измерительное оборудование и канатно-транспортные системы.
Производители инновационной продукции оценили преимущества работы с ОЭЗ Москвы в формате brownfield. Гендиректор ОЭЗ "Технополис “Москва” Геннадий Дегтев заявил, что помещения в промышленных корпусах, уже подключенные к инженерным коммуникациям, не требуют масштабных строительных работ. Это позволит оперативно начать выпуск продукции.
Свои объекты на территории технополиса в этом году запустили не только резиденты, но и компании-арендаторы. Общая площадь введенных в эксплуатацию помещений превышает 22 тысячи квадратных метров.
Резидентам полагаются особые меры поддержки. Их освобождают от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия. Когда строительство завершится, появится возможность выкупить арендованный земельный участок за 1% от его кадастровой стоимости.
Ранее в особой экономической зоне "Технополис "Москва" построили завод по производству печатных плат и электронных модулей. Его откроют в 2022 году. Завод ежегодно будет выпускать более шести миллионов квадратных дециметров плат, которые можно использовать в автомобильной промышленности, медицине, светодиодной технике, потребительской электронике и других сферах производства.
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