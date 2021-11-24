Финансовую поддержку от города получили 17 промышленных предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В этом году за финансовой поддержкой Москвы обратились 17 промышленных предприятий, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, город оказывает разные виды поддержки промышленного сектора. Так, предприятия получают статусы, которые дают налоговые льготы, также им оказывается содействие в поиске площадок для локализации в Москве и освоении зарубежных рынков.

"Финансовую помощь можно получить в виде субсидий и займов. В этом году город уже одобрил поддержку 17 предприятиям, на эти цели в общей сложности было выделено более 800 миллионов рублей", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что 13 предприятий получили помощь в виде субсидий, а остальные – в виде льготных займов.

В материале говорится, что столица постоянно совершенствует систему поддержки. Промышленные предприятия города теперь смогут компенсировать свои расходы на выплату процентов по кредитам на новое оборудование и оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые нужны для работы производства.



Компенсация предоставляется на три года и соответствует ключевой ставке ЦБ, но не превышает 100 миллионов рублей в год.

"Городу появление этого вида поддержки тоже выгодно: каждый рубль, предоставленный в рамках компенсации, привлечет 10 рублей инвестиций в экономику столицы", – добавил Ефимов.

Чтобы получить компенсацию, предприятия могут обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что с начала года льготные займы одобрены предприятиям на 650 миллионов рублей.

Накануне Сергей Собянин подписал постановление о расширении мер финансовой поддержки столичных промышленных предприятий. Так, предприятия могут в том числе претендовать на компенсацию части затрат, предназначенных для уплаты кредитов на покупку, транспортировку и установку нового оборудования.

Ранее стало известно, что восемь предприятий столицы получат субсидии в размере более 77 миллионов рублей. Шести из них компенсируют часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования. Еще двум – частично возместят затраты на подключение дополнительных технологических мощностей.

