Малый бизнес выкупил у столицы более 330 нежилых помещений с начала года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Представители малого и среднего бизнеса за девять месяцев текущего года выкупили у столицы более 330 нежилых помещений, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В январе – сентябре 2021 года правом преимущественного выкупа арендованного у города имущества воспользовались 326 предпринимателей. Они приобрели 335 объектов нежилого фонда. За аналогичный период 2020 года такой возможностью воспользовались 214 представителей малого и среднего бизнеса, которые приватизировали 220 помещений", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
По его словам, в этом году предприниматели выкупили уже в полтора раза больше коммерческой недвижимости, чем в прошлом.
Ефимов уточнил, что средняя площадь приватизированных нежилых помещений составила 164,2 "квадрата", а средняя цена квадратного метра – 90,7 тысячи рублей.
В материале говорится, что представители МСП могут купить у города ранее арендованную недвижимость без конкурса по среднерыночной цене. Стоимость определяют независимые оценщики. Оплату производят сразу или берут рассрочку на семь лет.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в этом году 98% предпринимателей купили недвижимость в рассрочку.
"Из 335 договоров купли-продажи недвижимости 327 заключены именно на таких условиях, а восемь договоров – с единовременной оплатой", – сказал Гаман, добавив, что наибольшей популярностью пользуются объекты, расположенные в центре Москвы.
Ранее сообщалось, что в столице еще восемь предприятий получат субсидии в размере более 77 миллионов рублей. По словам Ефимова, город компенсирует шести предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования. Еще двум предприятиям частично возместят затраты на подключение дополнительных технологических мощностей.
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